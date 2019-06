Einzelhandel : Wer Bitburg versteht...

Bitburg ...versteht auch die Frauen: Das schreibt einer der Kommentatoren zum Saarstraßen-Beschluss des Stadtrats, der auf unser Facebook-Seite Volksfreund Bitburg.

(de) Die Sache mit der Saarstraße, Bitburgs Meile für den Kofferraum-Einkauf, beschäftigt die TV-Leser. Der Stadtrat hatte in der letzten Sitzung vor der Wahl beschlossen, dass nur Aldi und Rewe auf das Conrady-Gelände an der Ecke Saarstraße/Industriestraße ziehen dürfen, nicht aber ein Tierfachmarkt, eine Drogerie, eine Apotheke und ein Schuhfachmarkt.

Sie wünschen sich mehr Geschäfte für Bitburg im Allgemeinen und auch für die Saarstraße im Besonderen. Von Kentucky Fried Chicken über Saturn bis hin zur Kette Vapiano, die italienische Schnellgerichte anbietet, bleiben in der Kreisstadt noch einige Wünsche offen. Eben deshalb kritisieren viele den Beschluss: „Wer Bitburg versteht, versteht auch die Frauen“, schreibt beispielsweise Michael Barg und erntet viel Zuspruch.

Dass der Stadtrat mit seinem Saarstraßen-Beschluss die Innenstadt stärkt, bezweifeln die Kommentatoren. „Der Einzelhandel ist am Untergehen wegen Amazon und anderen Onlinefirmen, die die Gunst der Stunde und der Politik nutzten“, schreibt etwa George Marquet. Andere Leser weisen darauf hin, dass ein Innenstadt und Saarstraße deshalb keine Konkurrenz sind, weil sie völlig unterschiedliche Einkaufsbedürfnisse befriedigen. Alicia Weber schreibt: „Die Fußgängerzone ist für mich zum Bummeln mal gut, aber nicht zum Kofferraum-Einkauf, schnell gehen muss.“

