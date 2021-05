Geschichte : Wer erkennt den Ort auf diesem Foto?

Eifel (red) Wer kennt den Ort, an dem dieses Foto aufgenommen wurde? Das will Dirk Unschuld aus der Ahr-Eifel wissen, der seit vielen Jahren über die kurzfristigen Kriegsgefangenen-Sammelstellen im Eifelraum forscht und berichtet — unter anderem im Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler veröffentlicht. Dieses hier gezeigte Foto bereitet ihm aber Kopfzerbrechen, da er nicht weiß, wo es aufgenommen wurde. Es zeigt kriegsgefangene deutsche Soldaten im Frühjahr 1945 in einer amerikanischen Sammelstelle während der Verpflegungsausgabe. „Laut einer alten Beschreibung soll das Bild in Ammeldingen bei Neuerburg aufgenommen worden sein. Intensive Recherchen vor Ort konnten dies jedoch nicht bestätigen“, berichtet Unschuld. „Allerdings dürfte das Bild schon irgendwo in der Region aufgenommen worden sein, worauf auch der Baustil des Hauses im Hintergrund schließen lässt“, vermutet er. Wer die Stelle erkennt, möge sich unter eifel@volkfsreund.de oder direkt bei Dirk Unschuld unter Telefon 01511/8607764 melden. Foto: tv/Unbekannt