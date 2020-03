Kommentar : Wer hamstert, belastet andere

So. Und jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Auch in Zeiten von Corona muss hierzuande niemand verhungern. Unwahrscheinlich auch, dass wir bald mit Blättern statt mit Klopapier vorliebnehmen müssen.

Das ist beschämend. Und das muss aufhören. Also jeder, der versucht ist, eine Packung Nudeln oder Klopapier mehr zu kaufen als gewöhnlich, sollte sich im Klaren darüber sein: Diese Packung fehlt dann jemand anderem. Also lasst sie einfach stehen. So schwer das auch fallen mag.