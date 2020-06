Bitburger Stadtrat diskutiert am Donnerstag : Wer kümmert sich um die Stadthalle?

BITBURG In einer Sondersitzung beraten der Stadtrat und der Aufsichtsrat der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg um die Zukunft des Veranstaltungsgebäudes.

Das Angebot an Veranstaltungen in der Bitburger Stadthalle ist seit jeher recht mager. Und durch die Corona-Einschränkungen dürften sich die Bemühungen, daran etwas zu ändern, für den derzeitigen Pächter nun endgültig erledigt haben. Zum 30. September nämlich endet der Pachtvertrag mit dem Unternehmen Schneider Promotion aus Speicher. Und der wird auch nicht verlängert. So viel steht fest.

Wie eine solche Vermarktung in Eigenregie aussehen könnte, darüber wird am heutigen Donnerstag der Stadtrat gemeinsam mit dem BVB-Aufsichtsrat beraten. Die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft hat dazu auf Grundlage von Sitzungen mit dem Ältestenrat bereits ein erstes Konzept erarbeitet. Demnach soll zusätzlich zu den laufenden Betriebs- und Abschreibungskosten ein jährliches Budget von 400000 Euro bereitgestellt werden, um die Halle „wirtschaftlich und operativ zu führen“. Zudem sollen ein Veranstaltungs- und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch Projektmanager sowie ein Veranstaltungstechniker eingestellt werden.

Das Betreiberkonzept würde die BVB gerne von einem externen Berater erstellen lassen – was grundsätzlich auch im Sinne der SPD im Bitburger Stadtrat ist. Allerdings will die Fraktion nicht überstürzen. „Bevor wir Beraterverträge eingehen oder eine weitere Geschäftsführerstelle schaffen, sollten sich Bürger, Vereine, potenzielle Nutzer und wir als politisch Verantwortliche zunächst im Klaren darüber sein, welchen Weg wir künftig mit der Bitburger Stadthalle verfolgen wollen“, heißt es dazu in einem Antrag der SPD, der bei der Sitzung ebenfalls auf der Tagesordnung steht. Nach Vorstellung der Fraktion sollen in einem Betreiberkonzept verschiedene Betriebsszenarien erarbeitet werden.