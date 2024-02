Polizeipräsidium Trier zeichnet aus Diese Bürger aus der Eifel beweisen beeindruckende Zivilcourage

Eduard Schenkelberg aus Feuerscheid bewahrte laut dem Polizeipräsidium am 29. Oktober 2022 gemeinsam mit einer weiteren Helferin eine junge Frau vor einem tödlichen Sprung. Schenkelberg fuhr in seinem Auto über die Bahnbrücke in der Mötscher Straße in Bitburg und sah eine junge Frau am Geländer der Brücke. Er schätzte die Situation richtig ein und handelte entschlossen. So konnte er die 17-Jährige, die bereits das Geländer überstiegen hatte, am Arm festhalten, als sie den Halt verlor. Gemeinsam mit einer weiteren Zeugin gelang es ihm die Frau über das Geländer zurückzuziehen und vor dem Sturz von der etwa zehn Meter hohen Brücke zu bewahren.