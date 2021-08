Kommentar : Wer soll das bezahlen?

In einem Punkt hat die AfD recht: Die Verschwendung von Steuergeld ist in Deutschland ein reales Problem. Da braucht man nicht mal die großen Geldfresser wie den Berliner Flughafen oder die Elbphilharmonie zu bemühen.

Das fängt auch vor der Haustür an. Wenn wie etwa zwischen Wittlich und Salmtal die Straße derart diletantisch saniert wird, dass man ein paar Monate später wieder mit dem Bagger drüber muss. Um nur ein Beispiel zu nennen.

Aber, und jetzt kommt ein großes Aber: Der Eifelkreis hat nicht mal den finanziellen Spielraum, um Geld zu verschwenden. Das schmale Budget der Kommune wird in Gänze von Pflichtaufgaben verschlungen, wie der Sanierung von Schulen und Straßen sowie Sozialleistungen.

Wann immer der Kreis investieren will, muss er Land oder Bund um Fördermittel anpumpen oder Kredite aufnehmen. Die Folge dieser Scheinselbstständigkeit ist ein seit Jahren wachsender Schuldenberg, von dem die Eifeler womöglich niemals werden hinabsteigen können. Zumindest solange nicht, wie es bei der chronischen Unterfinanzierung der kommunalen Familie in Rheinland-Pfalz bleibt.

Angesichts dieser finanziellen Notlage, die sich im Übrigen in der Vergangenheit eher verschärft als gebessert hat, ist die Forderung nach Hilfszahlungen aus dem Kreisbudget reiner Populismus. Mit den paar Cent, die sich vielleicht unter Schmerzen zusammenkratzen ließen, wäre niemandem geholfen.

Und worauf die AfD mit ihren „unnötigen Ausgaben“ hinaus will, lässt sich ja erahnen. So hat sich die Fraktion seit sie im Bitburg-Prümer Kreistag sitzt ja zum Beispiel mehrfach gegen Ausgaben und die Schaffung von Stellen für den Klimaschutz gestellt. Wer diese Projekte einzustampfen gedenkt, würde aber wirklich am falschen Ende sparen. Das hat uns ja gerade die Flutkatastrophe noch einmal vor Augen geführt.