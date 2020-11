50 Jahre Eifelkreis : Wer war Maria Kundenreich?

Maria Kundenreich in einem Ausschnitt des Gruppenbilds vom ersten Kreistag 1970. Foto: tv/privat

Bitburg In unserer Reihe „50 Jahre Eifelkreis“ stellen wir die erste Frau im Kreistag vor, die auch Vorsitzende des VDK und Richterin war. In Bitburg wurde sogar eine Straße nach ihr benannt.

Stolze 91 Jahre ist sie geworden. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurde Maria Kundenreich im Jahr 1913 geboren. Mit ihrem Ehemann, Stabsintendant Heinz Kundenreich, kam sie nach Bitburg. Als Berufssoldat war Heinz Kundenreich in der alten Kaserne stationiert.

Im Alter von 32 Jahren traf seine Frau Maria — wie viele junge Frauen ihrer Generation — ein harter Schicksalsschlag: Ihr Gatte fiel im Zweiten Weltkrieg, und zwar Anfang 1945 bei Breslau . Maria Kundenreich wurde damit zur Kriegswitwe. Dennoch blieb sie bis ins hohe Alter in Bitburg.

Nach dem Krieg widmete sie sich der Versorgung von Kriegsopfern. Auch im „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner“ (VdK) engagierte sie sich sozial: Von 1949 bis 1991 war sie Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Bitburg-Prüm, ehe sie diesen Posten an ihren bisherigen Stellvertreter, Alfons Jakobs aus Schönecken, übergab. Daneben war sie ehrenamtlich als Richterin am Bundessozialgericht in Kassel tätig sowie jahrelanges Mitglied des Kreistags (CDU).