Feuerwehr : Wehren werben um neue Kameraden

Speicher (cha) Hartmut Müller hat allen Grund, das „Victory“-Zeichen in die Luft zu recken. Denn die Werbeaktion des Landesfeuerwehrverbands auf dem Rewe-Parkplatz in Speicher war laut dem Rentner ein Erfolg.

Zusammen mit Kollegin Jana Tjorven Echelbach habe Müller vielversprechende Gespräche geführt — unter anderem mit Schülern der Grundschule Speicher, die den Montagmorgen für einen Ausflug in die Kapellenstraße genutzt haben. Ob es dem Team wirklich gelungen sei, Nachwuchs nachhaltig fürs Ehrenamt zu begeistern, werde sich aber erst zeigen, sagt Müller. Am Dienstag, 8. September, setzen die beiden ihre Tour auf dem Spittel in Bitburg fort.