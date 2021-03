Stadtentwicklung : Neues Logo für die Stadtwerke

Bitburg (red) Der Werkausschuss der Stadt Bitburg tagt am Dienstag, 9. März, um 17 Uhr per Videokonferenz. Themen sind Auftragsvergaben ,Kölner Straße’, der Kauf eines Packers zur Zuflusstrennung am Tiefbrunnen V Steinebrück und die Verlesung der Umlauf-Sitzungsbeschlüsse aus dem Jahr 2020. Außerdem gehe es um ein neues Logo für die Stadtwerke Bitburg, heißt es vonseiten der Verwaltung.