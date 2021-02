Verkehr : Straße in Bitburg gesperrt

Bitburg (red) Die Stadtwerke Bitburg werden am Montag, 22. Februar, in der Gerichtsstraße einen Schieber an der Wasserleitung austauschen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Dazu müsse die Fahrbahn der Gerichtsstraße an der Einmündung Kölner Straße ganztägig gesperrt werden.

