Kunst : Präsentation und Interview im Haus Beda

Werke von Roland Fischer stehen wie der Künstler selbst im Mittelpunkt von der Katalogpräsentation und Interview in der Neuen Galerie im Haus Beda. Die Fotos zeigen Werke des Künstlers. Foto: Roland Fischer

Bitburg (red) Zu einer Katalogpräsentation und einem Künstlerinterview lädt die Neue Galerie im Haus Beda für Zeitgenössische Kunst für Sonntag, 8. Mai, 15 Uhr, ins Haus Beda ein. Im Mittelpunkt stehen die Ausstellung „In ein Bild geschrieben – Written in an Image“ von Roland Fischer und der Künstler selbst, den die Kuratorin Ute Bopp-Schumacher am Sonntag interviewen wird – im Rahmen eines Rundgangs durch die Ausstellung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf Wunsch wird Roland Fischer das neue Katalogbuch des Kerber Verlags auch handschriftlich signieren. Der Katalog zeigt auch Abbildungen der im Haus Beda präsentierten Werke.

Ausstellung Roland Fischer im Haus Beda Foto: Roland Fischer/roland fischer