Immobilien und Stadtentwicklung : Bitburger Schandfleck verschwindet: Abriss des früheren Autohauses „Müller und Flegel“ hat begonnen

Foto: TV/Christian Altmayer 11 Bilder Abriss des ehemaligen Autohauses „Müller und Flegel“ in Bitburg

Bitburg Viele Bitburger wünschen sich das seit Jahrzehnten. Jetzt ist es endlich soweit: Das ehemalige Autohaus „Müller und Flegel“ wird abgerissen. Was in zwei Monaten, wenn die Ruine verschwunden ist auf dem Gelände an der Römermauer passieren wird, bleibt aber weiter unklar.

Von Frank Auffenberg und Christian Altmayer

Hat an der Römermauer jetzt auch ein Corona-Testzentrum eröffnet? Das könnte man meinen, wenn man die Männer mit ihren weißen Schutzkitteln und Masken sieht, die derzeit dort zugange sind. So vertraut ist uns dieses Bild mittlerweile in Zeiten der Pandemie. Doch weit gefehlt: Die Herren, die aktuell auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses „Müller und Flegel“ unterwegs sind, wollen sich nicht vor Viren schützen. Sondern vor Asbest.

Seit Dienstag decken sie das Dach der ehemaligen Werkstatt ab. Sie entsorgen Schindel für Schindel, ganz vorsichtig, um nicht in Kontakt mit dem giftigen Staub zu gelangen.

Für viele Bitburger ist es eine willkommene Abwechslung, dass auf dem Gelände an der Römermauer mal etwas passiert. Denn seitdem das Autohaus „Müller und Flegel“ vor gut zehn Jahren ins Industriegebiet „Auf Merlick“ gezogen ist, vergammelten die Gebäude vor sich hin. Lange tat sich nichts, doch nun wurde tatsächlich mit dem Abriss der alten Werkstatthalle begonnen.

Das Dach des Gebäudes ist bereits abgetragen. Und in zwei Monaten soll die gesamte Anlage verschwunden sein, schätzt ein Bauarbeiter der Firma Palzkill aus Rittersdorf, die mit dem Abbruch beauftragt wurde.

Foto: TV/Frank Auffenberg

Foto: TV/Frank Auffenberg