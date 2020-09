Lebenshilfe : Werkstattladen gibt es jetzt auch online

Weinsheim Die EuWeCo GmbH betreibt in Weinsheim einen Laden, für den geistig und psychisch Beeinträchtigte handgefertigte Produkte herstellen. Da wegen der Corona-Pandemie keine Besuchergruppen mehr kommen konnten, haben die Mitarbeiter im April einen Online-Shop eröffnet.

„Frohe Weihnachten“ steht in silberner Schrift auf der blauen Karte, die Anita Feil noch mit mehreren Sternen verziert. Die Kartenproduktion für die Festtage ist im Werkstattladen der Europäischen Werkstätten Cooperation (EuWeCo) bereits in vollem Gange.

Die EuWeCo ist eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung und eine Tochterfirma der Westeifel Werke. Insgesamt arbeiten rund 150 Mitarbeiter an den Standorten Weinsheim, Daun-Pützborn und Gerolstein. Neben der Verwaltung am Standort Gerolstein, gibt es die Mobilen Dienste, die Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau übernehmen. Im Januar 2016 wurde der EuWeCo-Werkstattladen in Weinsheim eröffnet. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr. Telefon: 06551/14737-18, Online: www.euweco-shop.de

Marie-Therese Niesen, die im Werkstattladen zuständig für Design, Marketing und Verkauf ist, hatte nämlich damals vorgeschlagen, selbst Schmuck herzustellen und ihn am Tag der offenen Tür zu verkaufen. Und das entpuppte sich als der Renner. Daraufhin hat man in einer der Produktionshallen ein kleines Atelier eingerichtet. Da die Resonanz auf den Schmuck weiterhin groß war, hat man beschlossen, im neuen Hallen-Anbau einen Laden zu eröffnen.

Die Produkte aus dem Laden stammen zum Teil auch aus den Werkstätten der Lebenshilfen aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Vulkaneifelkreis. Auch mit einer Werkstatt für Beeinträchtigte in Belgien gibt es eine Kooperation. „Es gibt da ein Lädchen in St. Vith, die Produkte von uns im Sortiment haben und wir haben welche von denen. Einer hilft dem anderen“, sagt Niesen. Durch den eigenen Laden würden nicht nur das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der Mitarbeiter gestärkt, sondern auch die handwerklichen Fähigkeiten gefördert. Ziel sei, die Mitarbeiter soweit zu befähigen, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, sagt sie. Anita Feil hat drei Karten fertig und zeigt sie Marie-Therese Niesen. „Superschön“, urteilt diese. Die zwei schönsten werden ausgesucht und dienen nun als Vorlage für viele weitere, die in der Werkstatt hergestellt werden. Denn — oh Schreck — in knapp drei Monaten ist ja schon wieder Weihnachten.