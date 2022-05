Hobby und Leidenschaft : Wer kennt sich aus mit Luxemburg? Werner Pies aus Bitburg veröffentlicht neues Rätsel

Bitburg Viele Jahre hat Werner Pies der Kulturgemeinschaft Bitburg vorgestanden. Dabei war es ihm wichtig, die Kultur und die Mundartsprache zu fördern und möglichst vielen Menschen näherzubringen. Unter anderem mit Rätseln ist ihm das gelungen.

Die Rätselhefte von Werner Pies

Bei der Kultur hat er genauso gehandelt. Er sagt: „Manche Dinge kann man so lebendiger werden lassen und sie besser einordnen.“ Weiter erklärt er: „Und es ist ein schöner Zeitvertreib.“ Den konnten die Menschen in den zwei Jahren der Pandemie gut brauchen. Die Kulturgemeinschaft hat zu Weihnachten im Jahr 2020 und 2021 jeweils ein Rätselheft herausgebracht. Sie wurden an Altenheime, das Deutsche Rote Kreuz und das Generationenhaus in der Stadt und der Region verteilt. Es ging dabei im zweiten Heft um das Weihnachtsfest in der Region und was dazugehört. Es waren beispielsweise Lücken im Gedicht von „Chresdaagmorjen“ von Peter Zirbes, die zu ergänzen waren, Buchstabensalat, ein Kammrätsel und ein Mäander-Rätsel. Das erste Heft hat sich mit römischen Themen und Flüssen der Eifel beschäftigt. Werner Pies erklärt: „Die Resonanz war sehr gut. Ich bin schon ein paar mal gefragt worden, wann es das nächste gibt, weil es den Menschen Spaß macht, sich mit ihrer Region zu beschäftigen und darüber zu diskutieren.“