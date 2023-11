Aus Liebe zur Heimat Werner Weber veröffentlicht 14. Band seiner Heimatkunde: Warum er immer weiter schreibt und forscht

Menschen älteren Jahrgangs erinnern sich noch – manche mit Freude, andere mit Magengrummeln: Bis in die 1980er Jahre gab es in der Bundesrepublik noch das Schulfach Heimatkunde. Als erstes Bundesland ersetzte Baden-Württemberg das Fach 1973 und führte den Sachkundeunterricht stattdessen ein. Bis in die 1980er Jahre folgten alle Länder in Westdeutschland – in Rheinland-Pfalz verschwand das Fach im Schuljahr 1985/86.