Geschenkaktion : Junge Leute bringen kleine Geschenke zwischen Prüm, Neuerburg und Arzfeld direkt vor die Tür

Es geht aufd Weihnachten zu: Die Prümer Basilika spiegelt sich in einer Christbaumkugel. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Arzfeld/Neuerburg Eine Gruppe junger Leute im Dekanat St. Willibrord hat sich eine besondere Weihnachtsaktion ausgedacht: Sie bringt kleine Gaben an die Haustür.

Sie seien schon, sagt Anke Maus, seit gut einem Monat dabei, alles zu organisieren: Sie, das sind mehr als zehn junge Leute aus dem Dekanat St. Willibrord Westeifel. Eine von ihnen ist Anke Maus, 23-jährige Lehramtsstudentin aus Prüm. Was sie da organisieren, haben sie noch nie gemacht, dieses Jahr ist Premiere.

Die jungen Initiatoren seien aus dem gesamten Dekanat – „Kyllburg, Arzfeld, Mettendorf – das ist weit gestreut“, sagt Anke Maus. Und weit streuen wollen sie auch das, was Kern ihrer Aktion sein soll: Kleine Geschenke, nette Aufmerksamkeiten, schöne Überraschungen. Gedacht für Freunde, Verwandte, Bekannte, die sich vielleicht genau darüber besonders freuen.

Weil sie, zum Beispiel, dieses Jahr zum ersten Mal alleine sind an Weihnachten. Weil man ihnen danken oder aus einem anderen Grund eine kleine, aber besondere Freude machen will. Vielleicht ja auch, weil sie es einfach verdienen. „Es soll ein Zeichen sein: Ich denk an dich, du bist nicht allein“, sagt Anke Maus. Es gehe darum, den Blick aufs Zwischenmenschliche zu richten, „denn das ist Weihnachten“.