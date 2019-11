Ausbildung : 13 Champions in die Berufswelt entlassen

Freude bei den Absolventen der Westeifelwerke. Foto: Manju Rouzaud

Neuerburg (red) In einer großen Feier im Euvea-Hotel haben die Westeifel Werke 13 Menschen mit Handicap aus dem Berufsbildungsbereich (BBB) unter dem Motto „We are the Champions“ in die berufliche Zukunft entlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken