Energieversorgung im Eifelkreis Vom reinen Abnehmer zum Stromlieferanten – Westnetz reagiert auf steigende Engergieproduktion der Eifel

Ein Klick auf den Schalter und das Licht geht an, noch einmal gedrückt und schon ist es aus. Woher die Energie kommt war bis vor wenigen Jahren quasi jedem Kind klar: aus Kraftwerken die Kohle, Gas oder gar Öl verbrannten oder bis vor kurzem aus Atomwerken. Wer heute danach fragt, dürfte allerdings deutlich andere Antworten als noch zur Jahrtausendwende bekommen. Gerade im Eifelkreis wird mittlerweile nämlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt als verbraucht wird. „Eine Situation, auf die wir uns als Stromversorger einstellen müssen“, sagt Michael Arens, Teamleiter bei Westnetz am Standort Trier (siehe Info). Mit Nachdruck baut Westnetz so auch seit Langem das Stromnetz in der Region aus. Aktuell entsteht in Bitburg ein neues Umspannwerk.