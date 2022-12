Energieversorgung in der Eifel : 40 Tonnen hängen am Haken

Großlangenfeld Schweres Teil am Kran-Haken: Der Energieversorger Westnetz hat am Freitagmorgen in Großlangenfeld (Verbandsgemeinde Prüm) einen neuen Mittelspannungsregler installiert.

In der Nacht war der rund 40 Tonnen wiegende Container mit einem Schwertransport aus Brilon in die Eifel gebracht worden. Mit einem Kran wurde das sechs Meter lange und 2,5 Meter breite Teil vom Transportfahrzeug abgehoben und an seinem vorbereiteten Platz abgestellt.

Der neue Mittelspannungsregler für die Westeifel: Am Freitag wurde er in Großlangenfeld installiert. Foto: Hoeser Rudolf

Der nur wenige Minuten andauernde Hub verlief präzise. Der mehre hunderttausend Euro teure Mittelspannungsregler sorgt für den erforderlichen Ausgleich von Spannungsschwankungen im Netz.