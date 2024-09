Großes Invest Warum Westnetz viel Geld in die Umspannungsanlage in Sinspelt investiert

Sinspelt · Der Energieversorger Westnetz investiert über fünf Millionen Euro in die Modernisierung der Umspannungsanlage in Sinspelt. Was das mit grüner Energie aus Wind und Sonne zu tun hat.

06.09.2024 , 10:51 Uhr

Link zur Paywall Die Umspannungsanlage in Sinspelt – so sieht es dort aus 32 Bilder

Von Rudolf Höser