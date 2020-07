Wetter : Guten Morgen, Eifel

Bitburg/Prüm/Daun Nach dem Regen: Wie frisch gewaschen sieht die Eifel aus am Donnerstagmorgen. Von schweren Unwettern blieb man diesmal verschont, die kommenden Tage werden eher wieder trocken.

Der Regen hilft zumindest der Natur, wenn auch noch viel mehr benötigt würde, um der Trockenheit in Böden und Wäldern ein Ende zu bereiten. Damit aber ist in den kommenden Tagen nicht zu rechnen. Am ehesten kann es noch am Sonntag etwas Regen geben.