Umfrage zu Wetter-Warnungen Warnungen vor Glatteis und Schnee-Chaos: Wichtig oder Panikmache? Das sagen Eifeler

(rh/hjk/sts/mh/aff/de) Früher war auch schon Wetter. Und: Früher war nicht nur mehr Lametta, sondern auch mehr Schnee. Also mehr Winter, samt Eis und Schnee. Auch auf den Straßen. Klar. Und Wetterwarnungen gab es in der Form nicht. Es gab ja auch noch keine Handys. Die rappelten in der Eifel am Mittwochmorgen zum Start in den Tag: amtliche Wetterwarnung vor Blitzeis und Eisregen.