Beruf : Westeifel-Werke ehren betreute Mitarbeiter

Wißmannsdorf/Gerolstein/Weinsheim (red) Die Westeifel-Werke ehrten in Gerolstein, Weinsheim und Wißmannsdorf-Hermesdorf insgesamt 39 betreute Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit.

In Hermesdorf ist Rainer Schönecker nun schon mahr als 40 Jahre den Westeifel-Werken treu. 30 Jahre davon ist er vor allem in der Montage für die Firma Stihl im Einsatz. Ebenfalls 40 Jahre im Unternehmen sind am Standort Gerolstein Monika Velten, Rolf Keul, Reinhard Kaspers und Werner Dederichs. Seit 30 Jahre n tätig sind Frank Junk, Jörg Ganser, Lothar Thiex, Dieter Bach, Thomas Breidt und Paul Kammers (alle Standort Weinsheim).

Für 25 Jahre wurden mehrere Mitarbeiter an allen drei Standorten ausgezeichnet. In Gerolstein freuten sich Margarethe Schumacher, Sonja Gerhards und Thomas Meyer über eine Urkunde. In Weinsheim erhielten Manfred Cartelli, Manfred Hennes, Mirjam Schmidt, Martin Funk, Hans-Rudolf Harings und Stephan May Auszeichnungen. In Hermesdorf wurden Ute Simon, Bianca Matczak, Stefan Aubart, Andreas Marchand, Wolli Smolko, Andreas Wunn sowie Heiko Thommes, geehrt. Thommes war zudem die kompletten 25 Jahre durchgehend für Stihl tätig.