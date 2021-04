Corona-Regeln : Landrat Joachim Streit und seine Ehefrau legen Widerspruch gegen Ausgangssperre im Eifelkreis ein (Update)

Foto: Kreisverwaltung Bitburg-Prüm

Bitburg Der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat als Privatmann gemeinsam mit seiner Frau Widerspruch gegen die ab heute geltende Ausgangssperre in seinem Kreis eingelegt. In anderen Regionen hatten Klagen gegen Ausgangssperren Erfolg.

Begründung: Eine Ausgangssperre verhindere keine illegalen Partys, sie führe bei Treffen zu Übernachtungen bei Freunden, um der Sperre zu entgehen und dadurch werde das Infektionsrisiko erhöht.

Außerdem sei eine Ausgangssperre für drei Tage nutzlos.

Das Land hatte den Kreis gezwungen, die Ausgangssperre von 21 bis 5 zu verhängen, da die Inzidenz an sechs Tagen die Woche über 100 lag. Gestern lag die Inzidenz bei 90.

Zur ergänzenden Argumentation wurden von den Eheleuten Streit folgende Beweggründe genannt:

- Maskenpflicht oder Kontaktsperren oder -verbote ab 21 Uhr wären mildere Mittel gegenüber einer Ausgangssperre.

- Mit der Ausgangssperre ab 21 Uhr erhöht man den „Einkaufsdruck“ vorher und erwirkt ein erhöhtes Besucheraufkommen in den Geschäften.

- Eine Ausgangssperre verhindert keine illegalen Partys.

- Eine Ausgangssperre führt bei Treffen zu Übernachtungen bei Freunden, um der Sperre zu entgehen; dies erhöht das Infektionsrisiko.

- Eine Ausgangssperre für drei Tage 9.-11.4, so die aktuelle Allgemeinverfügung, ist nutzlos.

- Der 7-Tage-Inzidenzwert lag am 8.4. bei 89,8.

- Das Infektionsgeschehen alleine in der Stadt Speicher mit 32 Infizierten führte kurzfristig zu einem hohen Anstieg der Infektionszahlen.

- Der Eifelkreis Bitburg-Prüm ist einer der am dünnsten besiedelte Kreise in Deutschland und der am dünnsten besiedelte in RLP. Die in der MPK getroffene Vereinbarung der möglichen Ausgangssperre ab einer 3-Tages-Inzidenz von 100 mag für Städte mit einer Einwohnerdichte von 1000 Ew/Quadratkilometer Wirkung haben, aber nicht beim Eifelkreis mit 61 Ew/qkm In 51 der 234 Gemeinden des Eifelkreis gab es bisher noch keinen Coronafall.

- Bei abendlichem Sport im Freien trifft man auf sehr wenige Menschen; tagsüber beim Joggen schon.

Kürzlich hatte das Verwaltungsgericht in Hannover mehreren Eilanträgen gegen die dortige nächtliche Ausgangssperre stattgegeben. „Es bestünden Bedenken, ob die Anordnung der Ausgangssperre verhältnismäßig sei“, erklärte das Gericht. In Hannover sollte vom 1. April bis einschließlich 12. April das Verlassen des Hauses jeweils von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr nur bei triftigen Gründen erlaubt sein. In Hamburg hingegen hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass die dortige Ausgangssperre rechtmäßig sei.

Auch gegen die Ausgangssperre in Mainz liegen mehrere Klagen vor beim zuständigen Verwaltungsgericht. Entscheidungen gibt es noch keine.

Ob Ausgangssperren wirkungsvoll sind, ist umstritten. Forscher um ein Team der Universität Oxford fanden heraus, dass nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwar die Verbreitung des Covid-19-Erregers um rund 13 Prozent reduzieren können. Einen doppelt so hohen Effekt (minus 26 Prozent) aber haben etwa strenge Kontaktbeschränkungen wie die Begrenzung aller Treffen auf maximal zwei Menschen. Mobilitätsforscher von Technischer Universität und Zuse-Institut in Berlin kommen in ihrer jüngsten Studie zu der Erkenntnis, dass eine Ausgangssperre am Abend und in der Nacht besonders Kontakte im Privatbereich reduziere. Demnach zeigt eine Simulation von Mitte Januar (als die ansteckendere Virusvariante B.1.1.7 noch nicht so weit in Deutschland verbreitet war) eine Halbierung der Infektionen im Freizeitbereich durch eine Ausgangssperre von 20.00 bis 6.00 Uhr.