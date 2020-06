Friedhofskultur : Wie Berühmtheiten ihre letzte Ruhe finden

Herforst Benedikt Heinemann hat auf seinen Reisen durch Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Italien Gräber bekannter Persönlichkeiten besucht und fotografiert. Daraus ist ein Buch geworden, von dem es nur 100 Stück gibt.

Ein Gegensatz dazu ist das Grab von Komiker Dirk Bach. Hier steht ein rosa Stern im Mittelpunkt, indem seine Unterschrift in Gold platziert ist. Dazu ein Foto von ihm und das Zitat: „Und wenn man Tot ist, wird man ein Stern.“ Wichtig war Benedikt Heinemann, auch die Lebensgeschichte und Verdienste der Menschen in einigen Sätzen zusammen zu fassen und Personen, die thematisch in einer Beziehung zueinanderstehen, auf einer Doppelseite oder aufeinanderfolgenden Seiten zu zeigen.

Rolf Bossi, der „Star unter den Anwälten“, wie es im Buch heißt, ist vor dem Grab der Familie Albrecht abgebildet. Er hatte die Entführer von Theo Albrecht verteidigt. Auf der folgenden Seite ist das Grab von Franz Kardinal Hengsbach zu sehen, der in Essen Bischof war und das Lösegeld bei der Entführung von Albrecht übergeben hatte. Aufgrund der europäischen Geschichte hat Benedikt Heinemann Charles de Gaulle, der auf einem Dorffriedhof in Colombey les deux Eglises bestattet ist, neben Robert Schumann, der erster Präsident des Europäischen Parlaments war, im Buch gesetzt.

Spannend waren für den Herforster, der bereits Mundcomic- und Mundarträtselhefte herausgebracht, und an der Chronik des Ortes mitgeschrieben hat, die Begegnungen auf den Friedhöfen in Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Italien. Als er beispielsweise am Grab von Bundespräsident Gustav Heinemann war, erzählte ihm ein Passant, dass es gut sei, wenn immer wieder Menschen kämen, die sich für das Grab interessierten, so würde der Friedhof in Ordnung gehalten werden.