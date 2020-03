Kostenpflichtiger Inhalt: Reisebüros leiden, Gastronomen klagen (noch) nicht: : Wie Corona auch die Bitburger Fußgängerzone infiziert - ein Rundgang

Wenig los in Bitburgs Fußgängerzone: Ob es am Wetter liegt? Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Panik will keiner, Unsicherheit gibt es: Corona verändert das Leben. Das ist auch in der Bitburger Fußgängerzone zu spüren. Reisebüros trifft die Pandemie besonders. Mundschutz ist ausverkauft.

Manche können es nicht mehr hören, einige halten alles für übertrieben, die meisten nehmen es mit Humor, einige haben Angst, viele sind verunsichert: Das Coronavirus schneidet in unser Leben. Veranstaltungen werden abgesagt, ab Montag schließen die Schulen und die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, steigt – auch in der Eifel (siehe Meldung rechts). Da läuft nicht alles weiter wie gehabt. Ein Stimmungsbild aus der Bitburger Innenstadt.

Vollbeladen mit Klopapier, Mehl und Nudeln schiebt eine Frau ihren Einkaufswagen im Kaufland zur Kasse. Hamsterkäufe hat wohl jeder schon beobachtet. Vielleicht auch selbst gemacht? Auch wenn die Zahl der bestätigten Corona Fälle im Eifelkreis noch vergleichsweise gering sind: Das Virus hat auf einer psychischen Ebene das ganze Land infiziert. Das ist auch in Bitburgs Fußgängerzone zu spüren.

Ähnlich begehrt wie Nudeln, Mehl und Co. sind Desinfektionsmittel und Mundschutz. „Unser Vorrat war binnen kürzester Zeit aufgebraucht“, sagen Monika Eppers und Christina Heinz von der Flora Apotheke. Das gilt auch für die Vorräte in der Petrus Apotheke. Einige Kunden seien verunsichert, die meisten aber gelassen. Bei den Ärzten sieht es etwas anders aus.

Viele melden sich mit Erkältungssymptomen, um abzuklären, ob sie sich mit Corona infiziert haben könnten. Was funktioniert: Der überwiegende Teil der Patienten ruft vorher an – wie die Praxen von Alexandra Gerard und Heidi Weber bestätigen. Aufs Händeschütteln wird verzichtet: „Wir begrüßen Sie mit einem Lächeln“, informiert ein Schild an der Tür zum Wartezimmer.

Händeschütteln oder nicht? Eine Frage, die sich auch im Bitburger Rathaus stellt, wo etliche Menschen Tag für Tag ein- und ausgehen. „Wir wurden angehalten, Händeschütteln zu vermeiden“, sagt Pressesprecher Werner Krämer. Zudem gäbe es Desinfektionsmittel – und zwar solches, das auch gegen Viren wirke und nicht nur gegen Bakterien, wie Krämer betont. Und: „Das hatten wir schon immer. Da haben wir jetzt keine Bestände leer gekauft.“ Ansonsten laufe der Betrieb wie gewohnt. Er nimmt die Sicherheitsvorkehrungen ernst: „Es geht ja darum, dass die Infektionswelle möglichst gering bleibt.“

Im Friseursalon wird gerne mal geplaudert. Worüber? „Corona ist bei uns Gesprächsthema Nummer 1“, sagt Tatjana Domogazki vom Salon Hautmann. Kaum ein Kunde käme rein, der nicht früher oder später darauf zu sprechen käme. „Die meisten nehmen die Einschränkungen wie abgesagte Veranstaltungen mit Humor und sind nicht ernsthaft besorgt“, sagt Domogazki. Bei ihr laufe der Betrieb wie gewohnt: „Aber, wenn ich rausschaue, habe ich schon den Eindruck, dass die Fußgängerzone leerer ist als sonst.“

Vorbehalte gegen Geschäfte, die von Asiaten geführt werden, gibt es in Bitburg nicht. Eine Verkäuferin erzählt: „Bei uns kam eine Asiatin rein, während zwei andere Kundinnen im Laden waren, da hat die Asiatin sofort die Hände hochgenommen und grinsend gesagt: Ich war schon zehn Jahre nicht mehr zuhause.“ Alle drei hätten dann gelacht. In Trier sollen Asiaten auf der Straße schon angemault worden sein, dass sie für das Virus verantwortlich wären.

So etwas mussten die Betreiber des Asia Hauses in der Bitburger Hauptstraße sich glücklicherweise noch nicht anhören. „Die meisten unserer Kunden kennen uns seit Jahren. Die kommen so wie immer“, sagt Tong Thi Thuy Thu vom Asia Haus. Einen Unterschied bemerkt sie aber schon: „Es wird im Moment mehr Essen zum Abholen bestellt, besonders abends. Sonst sitzen mehr Gäste im Restaurant.“

Dass die Fußgängerzone etwas leerer scheint, als sonst, fällt auch den Asiatinnen im Nagelstudio Chuc Tran auf. Sie führen das eher auf das ungemütliche Wetter zurück. Der Betrieb liefe wie gewohnt. Dass in den Nagelstudios mit Mundschutz gearbeitet wird, ist übrigens keinem Virus geschuldet, sondern dem Feinstaub, der beim Abschleifen der Nägel entsteht. Aber das nur am Rande.

Bei Paul Steinbach ist Corona ebenfalls Thema. Der Weinhändler wollte zur Pro Wein nach Düsseldorf fahren. „Vielleicht wäre ich nicht in die italienische Halle gegangen. Die Messe ist einfach immer wieder bereichernd.“ Das Zimmer war gebucht, dann wurde die Pro Wein abgesagt. Steinbach findet das schade: „Überall ist Corona Thema Nummer 1. Ich frage mich, ob uns nicht das Maß verloren geht.“

Während das Bitburger Bierhaus am Spittel keine Besucherrückgänge zu verzeichnen hat, merkt Pfarrer Thomas Weber sehr wohl, dass weniger Gläubige zu den Gottesdiensten kommen. „Die rufen an und sagen auch, dass sie aus Angst vor einer Ansteckung lieber zuhause bleiben.“ Im Schnitt, schätzt Pastor Weber, kamen zuletzt etwa 20 bis 30 Gläubiger weniger zum Sonntagshochamt in Liebfrauen. Nun hat das Bistum alle Gottesdienste abgesagt. „Hier rufen viele Pfarrmitglieder an und fragen, ob das wirklich wahr ist“, sagt Weber. Ja, es ist. Und er kann es verstehen: „Als die Meldung mit den Schulen und Kitas kam, war mir klar, dass die Gottesdienste als nächstes dran sind.“ Auf Krankensalbungen oder das Segnen mit Kreuz auf die Stirn habe Weber ohnehin schon verzichtet: „Jeder kann Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und jeder kann einen Beitrag leisten, um einer Verbreitung des Virus entgegenzuwirken.“ Die Berichterstattung der Medien sieht der Pastor kritisch: „Ich frage mich, ob es wirklich nötig ist, jeden einzelnen Toten aufzuzählen. Da gehen die Relationen zu anderen Lebensrisiken verloren. Das löst bei vielen Verunsicherung aus.“

Wie sich die Lage grundsätzlich ändern kann, zeigen auch die am Freitag angekündigten Schulschließungen – nun also auch in Rheinland-Pfalz. Die Lage ändert sich von Tag zu Tag. Die Zahl der Infizierten steigt, das Robert-Koch-Institut stuft mehr und mehr Regionen als Risikogebiet ein. Und die Einreisebeschränkungen für Menschen aus Deutschland wachsen weltweit. Das trifft nicht nur alle, die dringend beruflich oder familiär wohin müssen, sondern natürlich auch die Reisebranche.