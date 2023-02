17-jährige Tänzerin : Sie tanzt, sie strahlt, sie begeistert: das Bitburger Solo-Mariechen

Bitburg Seit einigen Jahren tanzt Julia Michalowska in der Bitburger Volkstanzgruppe als Solo-Mariechen. Auch dieses Jahr steht sie auf der Bühne.

Das diesjährige Solo-Mariechen der Volkstanzgruppe Bitburg, Julia Michalowska, begeistert mit ihrer Choreografie auf der Sitzung der Freunde der Bütt in Bitburg. Sie tanzt zur modernen und karnevalistischen Version des ehemaligen Partisanenliedes „Bella Ciao“. Mit traditionellem Gardetanz und akrobatischen Figuren tanzt die 17-Jährige fünf Minuten am Stück und verzaubert das gesamte Publikum mit ihrem strahlenden Lächeln. Wir haben mit dem aus Bitburg stammenden Solo-Mariechen und ihrer Trainerin über ihren Auftritt und das dafür notwendige Training gesprochen.

Julia tanzt bereits seit sie sechs Jahre alt ist in der Garde. Zwischenzeitlich machte sie ein Jahr Pause. Auf einem Auftritt ihrer Schwester wurde sie gefragt, ob sie nicht noch mal Lust hätte, bei einem Trio mitzutanzen. Daraufhin tanzte sie für ein Jahr in einem Trio und wurde daraufhin Solo-Mariechen. Was das Solo-Mariechen von anderen Gardetänzerinnen und -tänzern unterscheidet: Es tanzt – wie der Name schon erahnen lässt – solo, also alleine.