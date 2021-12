Pandemie : Impfzentrum ab 7. Januar wieder geöffnet

Bitburg-Prüm (red) Das vom Eifelkreis Bitburg-Prüm in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm betriebene Landesimpfzentrum am Wasserturm in Bitburg ist künftig mittwochs von 17 bis 21 Uhr und freitags, samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Das teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mit.

Für die Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung ist grundsätzlich eine Terminreservierung auf https://impftermin.rlp.de/ oder über die Hotline 0800 57 58 100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr) erforderlich.

Die Registrierung für eine Auffrischungsimpfung ist für über 18-jährige Personen mit einem Abstand von vier Monaten zur vollständigen Impfserie möglich. Die Terminvergabe erfolgt nach fünf Monaten.

Für Personen, die bisher eine Impfung mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, wird frühestens nach vier Wochen eine Auffrischung empfohlen.