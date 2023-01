Überraschungs-Trilogie : Wie das verschwundene Eifeldorf Wollseifen ein neues Leben erhält

Die Wüstung Wollseifen ist heute ein verlassener Ort. Foto: Fritz-Peter Linden

Wollseifen In dem Roman „Ginsterhöhe“ von Anna-Maria Caspari steht die Wüstung Wollseifen im Mittelpunkt der Handlung. Die Autorin schildert in ihrem Buch exemplarisch die Geschichte einer Bauernfamilie und wie sich das Dorf und die Menschen dort durch den Bau der NS-„Ordensburg“ Vogelsang verändern.

Die Eifeler verbinden mit Vogelsang eine düstere Vergangenheit. Dort errichteten die Nazis 1934 eine „Ordensburg“, um junge Menschen zu Führungskräften auszubilden. Ganz in der Nähe liegt das Dorf Wollseifen, das im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde. Später mussten die Einwohner ihr Dorf verlassen, da das britische Militär dort einen Truppenübungsplatz einrichtete. Die Autorin Anna-Maria Caspari hat die Geschehnisse in ihrem Roman „Ginsterhöhe“ verarbeitet.

Die 68-Jährige wohnt in Erfstadt und schreibt unter Pseudonym. „Ich habe vorher schon unter anderen Namen geschrieben. Das hat damit zu tun, dass ich früher im Buchverlag gearbeitet habe und mein Chef das besser fand, wenn ich nicht unter meinem richtigen Namen veröffentlichte“, sagt sie. Auch gegenüber ihrer Kollegen sei ihr das ganz recht gewesen, sagt die ehemalige Cheflektorin des Wilhelm Heine Verlags aus München.

Info Zum Inhalt von „Ginsterhöhe“ Der Roman „Ginsterhöhe“ von Anna-Maria Caspari spielt im heutigen Geisterdorf Wollseifen. Dorthin kehrt der junge Bauer Albert Lintermann nach Ende des Ersten Weltkriegs zurück. Er ist schwer verletzt, sein Gesicht entstellt und er von seinem Einsatz traumatisiert. Seine Frau Bertha ekelt sich vor seinem Aussehen und geht ihm aus dem Weg. Doch Albert lässt sich nicht unterkriegen. Er bringt sich in die Dorfgemeinschaft ein und bewirtschaftet wieder seinen Hof. Nach und nach findet er zurück in sein altes Leben. Nur der Neubürger Johann Meller macht ihm das Leben schwer. Immer wieder verhöhnt er Albert wegen seines Aussehens. Als Meller dann Leni heiratet, spitzt sich die Situation zu. Leni war mit Alberts bestem Freund verlobt, bevor dieser im Krieg gefallen ist. Zudem sympathisiert Meller mit den aufstrebenden Nationalsozialisten. Die planen in Sichtweite des Dorfs, die NS-„Ordensburg“ Vogelsang zu errichten, um den Nachwuchs für die Nazi-Elite dort auszubilden. Das Dorfleben bleibt davon nicht unbeeinflusst. Ein historisch interessanter Roman, der das Leben der Menschen in Wollseifen gut abbildet. Anna-Maria Caspari gelingt es, die Ereignisse anhand der Schicksale fiktiver Personen lebendig werden zu lassen. Gute Recherche, Ortskenntnis und ihr empathischer Schreibstil zeichnen das Buch aus. Eine Geschichtsstunde zum Nachlesen auf unterhaltsame Art.

2001 hat sie sich dann als Literaturübersetzerin selbstständig gemacht und musste nicht mehr ständig zwischen München und der Heimat pendeln. Zunächst habe sie nur wenig geschrieben, dann sei es aber immer mehr geworden. Waren es anfangs Unterhaltungsromane für Frauen, ist „Ginsterhöhe“ ihr erster historischer Roman.

Foto: Ullstein Verlag

Warum Anna-Maria Caspari einen historsichen Roman geschrieben hat

„Ich wohne in der Nähe der Eifel, und Vogelsang kennt bei uns jeder. Wollseifen ist hingegen nicht so bekannt“, sagt sie und fährt fort: „Mich hat das so beschäftigt, was dieser Monumentalbau der Nazis mit einem ganz normalen Bauerndorf, das Jahrhundertelang unbehelligt existierte, gemacht hat.“

Auf Wollseifen aufmerksam gemacht hatte sie ihr Sohn, der das Dorf bei einem Ausflug besichtigt hat. Das habe ihn so beeindruckt, dass er seiner Mutter den Tipp gab, sich das Dorf doch mal anzusehen. „Mich hat der Begriff Wüstung schon fasziniert. Da steckt so viel drin – von außen verwüstet, öde Landschaft. Und wenn man alte Bilder betrachtet, war Wollseifen ein relativ idyllisches Dorf“, sagt Anna-Maria Caspari.

Ihre Tochter, Agraringenieurin, wünschte sich von ihrer Mutter einen Roman über Bauern, weil der Berufsstand in der Literatur vernachlässigt werde. „Das konnte ich in diesem Fall großartig miteinander verbinden“, sagt Anna-Maria Caspari.

Recherchiert hat sie im Internet. „Es gibt eine sehr interessante Seite über Wollseifen. Da habe ich viel erfahren.“ Aber sie ist auch hingefahren und hat mit den Eifelern gesprochen. Unter anderem mit Georg May, dessen Vater Schmied in Wollseifen war. Ganz besonders geholfen habe ihr Christel Küpper, die damals elf Jahre alt war, als ihre Familie Wollseifen verlassen musste. „Sie hat mir gezeigt, wo die Straßen verlaufen sind und wo die Häuser gestanden haben. Da bekommt man einen Eindruck, wie das mal ausgesehen hat“, sagt die Autorin.

Etwas mehr als zwei Jahre hat sie an dem Roman geschrieben. Die Menschen, die Gegend und die Gegebenheiten waren gesetzt. „Ich habe versucht mir vorzustellen, wie sich das Dorf in der Zeit entwickelt hat, mit den Menschen, die dort gelebt haben.“ Hauptperson ist ein Bauer, der schwer versehrt aus dem Ersten Weltkrieg in sein Dorf zurückkehrt.

„Seine Figur ist mir in der Fantasie schon bei meinem Besuch in Wollseifen erschienen. Als Kind habe ich selbst Menschen gekannt, die auch diese schweren Gesichtsverletzungen hatten, die gar nicht richtig behandelt worden sind“, sagt Anna-Maria Caspari. Sie habe auch interessiert, wie die Menschen damit umgingen, als die Nationalsozialisten in ihr Dorf eingefallen waren. „Es war mir klar, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen war.“

Das Schreiben eines historischen Stoffes habe ihr viel Spaß gemacht. „Ich habe mit den Figuren gelebt und konnte mir vorstellen, wie das Leben dort gewesen ist. Das war für mich ein großes Vergnügen“, sagt die Autorin.

Und durch ihre Recherchen hat sie noch so viel Stoff, dass sie bereits einen zweiten Roman geschrieben hat. Eigentlich sollte Ginsterhöhe ein Einzelroman werden. Doch nun ist eine Trilogie geplant. Fertiggestellt ist bereits auch der Roman „Perlenbach“, der Ende Juli erscheint. „Das ist im Prinzip der erste Teil, denn die Geschichte spielt vorgelagert in der Zeit von 1865 bis 1905 in Monschau und Wollseifen“, sagt Anna-Maria Caspari.

Zurzeit sitzt sie schon am dritten Roman – der Fortsetzung von Ginsterhöhe. „Kürzlich fragte mich ein Nachbar, ob denn Karl aus dem Krieg zurückkehrt. Ich wusste erst gar nicht, was er meinte“, sagt sie und lacht. Bis ihr klar wurde, dass er den Sohn des Bauern aus ihrem Roman Ginsterhöhe meinte. Die Geschichte habe sie schon komplett im Kopf. „Ich weiß schon, wie es weitergeht.“

Verraten wird an dieser Stelle aber nichts. Ihr Nachbar muss also noch ein bisschen warten. Doch Anna-Maria Caspari ist eine schnelle Schreiberin. Sie rechnet damit, dass sie für den dritten Teil wieder ein Jahr brauchen wird. Und danach? Wie sind ihre Pläne? „Ich weiß nicht, ob ich nach der Trilogie weiter in der Eifel bleibe. Das halte ich mir offen“, sagt sie. Aber die Eifel sei eine lohnende Landschaft für Romane: „Hier ist viel passiert“.

Autroin Anna-Maria Caspari Foto: Ulrike Fackert