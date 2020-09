Natur : Wie der Apfel in die Saftpresse kommt

Prüm-Dausfeld/Irrel/Mettendorf Ein mobiler Service ermöglicht es Gartenbesitzern, ihr Obst zu einem schmackhaften Getränk zu machen. Zudem bestimmt ein Experte die Sorten.

(red) Wohin mit dem ganzen Obst? Das fragen sich derzeit viele Gartenbesitzer angesichts mit Äpfeln voll hängender Bäume. Eine mögliche Antwort: Saft herstellen. Nur wie? Zuhause ist das zwar auch mit einem Entsafter möglich. Doch bei großen Mengen empfiehlt es sich, die mobile Saftpresse zu nutzen. Sie ist in der Eifel unterwegs. Sie steht am Samstag, 10. Oktober, ab 10 Uhr in Prüm-Dausfeld in der Jakob-Fugger-Straße 9, am Samstag, 17. Oktober, in Irrel, Alte Bahnhofstraße 4, und am Sonntag, 25. Oktober, in Mettendorf in der Dorfmitte ab 10 Uhr. So wird’s gemacht: Man bringt seine Äpfel (mindestens 40 Kilo) zu dem Ort, wo die Presse steht, und dann wird das Beste daraus gemacht: ein köstlicher, naturtrüber Saft. Das Obst sollte keine faulen Stellen haben — umso besser schmeckt der Saft. Der Saft wird auch sehr lecker, wenn man verschiedene Sorten oder die Äpfel mit Birnen mischt.