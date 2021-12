Nach der Flutkatastrophe : Wie der Eifeler Malermeister Stefan Gasper versucht, seinen Betrieb weiterzuführen

Stefan Gasper kann anhand seines Farbmusters an der Werkshalle zeigen, wie hoch das Wasser bei der Flutkatastrophe gestanden hat. Auch Gesellin Saskia Damit hofft, dass der Chef den Betrieb erhalten kann. Foto: Sabine Schwadorf

Waxweiler Genau fünf Monate ist die Flutkatastrophe jetzt her. Fünf Monate, in denen betroffenen Betriebe kaum zur Ruhe gekommen sind, geschweige denn Normalität wiedergefunden haben. Wir haben nach dieser Zeit noch einmal mit Malermeister Stefan Gasper aus Waxweiler gesprochen und darüber, was er sich am meisten wünscht.