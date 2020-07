Kostenpflichtiger Inhalt: Karneval und Corona : Wie die Eifeler Narren sich auf eine Session in der Pandemie vorbereiten

Gemeinsam schaffen wir das: Bild vom Prümer Rosenmontagszug in diesem Jahr. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Gerolstein/Hillesheim Die Narren in Prüm, Gerolstein und weitere Co-Karnevalisten aus der Eifel haben sich zusammengetan: Gemeinsam arbeiten sie an einem Modus, mit dem man auch in pandemischen Zeiten heil durch die Session kommt. Wenn auch, das steht schon fest, ohne die gekrönten Hauptdarsteller.