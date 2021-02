Kommunen : Der Wald – mehr als ein Holzacker - Wie die Stadt Bitburg ihre Forstwirtschaft dem geänderten Markt anpasst

Das Corona-Jahr 2020 hat das Freizeitverhalten spürbar beeinflusst – wie sich auch am Zuständigkeitsbereich des Bitburger Revierförsters zeigt.

(uhe) „Nie war der Wald so wichtig für die Daseinsvorsorge wie jetzt“, sagt Otmar Koch. Der Revierförster des Forstamts Bitburg, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Wälder der Gemeinden Bitburg, Steinborn und Fließem sowie des Zweckverbands Flugplatz Bitburg gehören, hat im vergangenen Jahr zwischen den Bäumen deutlich mehr Wanderer und Spaziergänger gesehen als in den Jahren zuvor. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie treiben mehr Menschen in die Natur. Das ist grundsätzlich gut, erfordert aber in der Bewirtschaftung des Waldes unter Umständen ein Umdenken.

„Der Erholungswert, obwohl monetär nicht messbar, übersteigt in der Wahrnehmung der Waldbesucher den Ertragswert der Forstwirtschaft“, so Koch, der deshalb in der Sitzung des Bitburger Hauptausschusses für „eine grundsätzliche Diskussion zur Neuordnung des Forstbetriebs in Erholungswald und Wirtschaftswald“ wirbt. Vor allem im Bedhard, aber auch im Mötscher Wald seien im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen unterwegs gewesen als sonst. Was laut Koch ebenfalls zugenommen hat, ist das Müllaufkommen. Wobei es sich dabei vor allem um Müll handle, der an den Waldeingängen einfach so entsorgt werde, so der Revierförster. Mit der wachsenden Zahl an Erholungssuchenden habe das also weniger zu tun.