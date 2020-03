Interview mit Gerd Grebener von der Rinder-Union-West : Wie es um die Landwirtschaft im Eifelkreis steht

Bitburg Mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz und zunehmende Auflagen: Die Situation in der Landwirtschaft ist alles andere als einfach, findet Gerd Grebener.

Gerd Grebener: Der Eifelkreis ist der intensivste landwirtschaftliche Kreis in Rheinland-Pfalz. Wir haben hier 40 Prozent aller Milchkühe und auch die meisten Schweine und große Maisanbauflächen. Außerdem haben wir eine gute landwirtschaftliche Infrastruktur mit vielen Tierärzten sowie Landmaschinenenhändlern und -mechanikern. Die geht in der Pfalz beispielsweise verloren. Begrenzt wird die Landwirtschaft hier nur durch fehlende Nutzflächen.

Grebener: Wir haben vor allem mit mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz zu kämpfen. Selbst in der sehr agrarwirtschaftlich geprägten Eifel werden Bauern wegen ihrer Arbeit belästigt und gering geschätzt. Wie viele andere Branchen leiden wir natürlich auch unter dem Fachkräftemangel. Aber auch Erntehelfer sind schwer zu finden. Wenn die Bauern mal Urlaub machen wollen, müssen sie in der Familie suchen, ob jemand für eine Weile einspringen kann. Nur die großen Höfe können Mitarbeiter anstellen. Auch der Klimawandel macht uns große Sorgen. Normalerweise hatten wir in der Eifel lange schwere Winter, die viele Ungezeifer vernichtet haben. Das fällt jetzt weg. Die langen Trockenphasen im Sommer sind natürlich auch ein Problem.

Grebener: Die Politik sollte vor allem aufhören, auf die Landwirte einzudreschen und sie zu verunglimpfen. Es werden weltfremde Verordnungen erlassen, die einfach nicht umsetzbar sind. Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen, auch für Importgüter aus Nicht-EU-Staaten. Wir können hier einfach nicht so günstig produzieren wie in anderen Ländern, und wenn wir weiterhin Lebensmittel in Deutschland produzieren sollen, dann muss die Politik diese Nachteile ausgleichen. Die Bauern befinden sich in einem Teufelskreis. Sie müssen mehr produzieren, um mit dem Preisdruck aus dem Ausland Stand zu halten. Man müsste uns mehr zur Seite stehen, und unsere Interessen genauso gut vertreten, wie zum Beispiel die der Autoindustrie.