Gewässerschutz : Wie geht’s weiter an Kyll, Salm, Prüm, Sauer, Lieser?

Daun/Bitburg/Wittlich (red) Wie steht es um Sauer, Prüm, Kyll, Salm und Lieser? Hat sich die Qualität beim Grundwasser, in den Seen und Fließgewässern in den letzten Jahren verbessert? Wo und mit welchen Maßnahmen soll noch nachgelegt werden, um das Wasser sauber zu halten und die Flüsse naturnaher zu gestalten?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese Fragen sollen bei der Onlinediskussion „Lebendige Gewässer in Rheinland-Pfalz“ der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord beantwortet werden. Termine sind am Dienstag, 20. April, 18 Uhr (Sauer, Prüm), sowie am Donnerstag, 22. April, 18 Uhr (Kyll, Salm, Lieser). Eingeladen sind alle Bürger, die sich bei der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) mit einbringen möchten. Die Veranstaltung ist Auftakt zum Beteiligungsverfahren, die Teilnahme ist kostenlos.