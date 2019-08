Soziales : Erneut Ärger um Kita auf dem Kasernengelände in Bitburg

BITBURG Die geplante Kita auf dem Kasernengelände bleibt ein „Sorgenkind“ der Stadt Bitburg. Erneute Diskussion gab es nun im Stadtrat, als es um die europaweite Ausschreibung für die technischen Planungsleistungen ging.

Vielmehr hat sich der Stadtrat mit knapper Mehrheit im zweiten Anlauf dazu entschieden, das Vorhaben trotz drastisch gestiegener Kosten durchzuziehen. Zum einen, um den dafür in Aussicht gestellten Landeszuschuss nicht zu verlieren, und zum anderen auch, um endlich in die Pötte zu kommen. Denn in Bitburg herrscht akuter Mangel an Betreuungsplätzen.