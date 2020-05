Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Wie geht Schule mit Abstand? Ein Besuch an einer Grundschule

Neun Viertklässler der Grundschule Pronsfeld stehen auf ihren Wartestrichen, im sicheren Hygieneabstand zueinander. Foto: Marius Kretschmer

Pronsfeld/Prüm Die neuen Hygieneregeln prägen den Schulalltag wie kaum etwas anderes. Für Schüler, Eltern und Lehrer gibt es in der Krise daher so einige Herausforderungen.

Ein Schulhof, neun maskierte Viertklässler, alle im Abstand von eineinhalb Metern. So sieht es zurzeit während der Spielpause an der St.-Remigius-Grundschule in Pronsfeld aus. Die Pausenaufsicht hat das Geschehen im Blick, damit sich alle Kinder daran halten. Zusätzlich sind Markierungen auf dem Boden angebracht, um es Jungs und Mädchen leichter zu machen. Schulleiterin Sabine Hansen erklärt: „Die Kinder halten sich ganz gut an die neuen Regeln. Klar müssen wir aber auch mal den einen oder anderen ermahnen.“

Auf dem Pausenhof sind viele Kinder mit Spielsachen zugange, die man auch gut allein nutzen kann. Einige wirbeln Hula-Hoop-Reifen um sich, andere versuchen auf „Balance-Boards“ das Gleichgewicht zu halten. Gar nicht so einfach, vor allem mit Maske im Gesicht. Zwischendurch kommen die Geräte dann an ihren angestammten Platz zurück und dürfen in derselben Pause nicht von einem anderen Kind benutzt werden.

Wenn die Klingel dann die Pause beendet, stellen sich die Schüler in einer Reihe auf dem Schulhof auf. Klebeband am Boden markiert den Abstand. In Dreiergruppen gehen sie zum Händewaschen rein. „Dann wird die Maske an die Garderobe gehängt, sodass sie nichts anderes berühren, und wir gehen in die Klasse“, erklärt die Schulleiterin.

Auch der Schulunterricht ist wegen der Abstandsregeln schwieriger, auch für Lehrer. „Wir können uns leider nicht zu den Kindern setzen und was erklären, das müssen wir alles vorne an der Tafel machen“, sagt Hansen.

Was den Alltag für die Kleinen erschwert: Die Klasse ist in zwei Gruppen mit jeweils acht und neun Schülern geteilt, die jeweils wöchentlich in der Schule oder von zuhause aus lernen.

„Im vierten Schuljahr ist aber alles machbar“, erklärt die Schulleiterin. Schwieriger werde es dann in den nächsten Wochen, wenn nach und nach auch die Jüngeren wieder zur Schule kommen. „Da werden wir dann auch trennen müssen“, sagt sie.

Zum Beispiel könnten Drittklässler die Toiletten oben im Gebäude nutzen und Viertklässler dann die Klos unten. Für verfrüht hält Sabine Hansen die Schulöffnung aber nicht: „Es war ja an der Zeit.“

Das sehen auch viele Eltern so. Die Schulen haben zwar Lernmaterialien zur Verfügung gestellt, Väter und Mütter waren aber in den vergangenen Wochen dafür zuständig, dass ihre Kinder den Stoff auch verstehen.

Eine „Ersatzlehrerin“ aus Waxweiler erzählt: „Es war ganz schön schwierig, meinem Sohn Mathe beizubringen. Die einfachen Aufgaben macht man ja im Kopf, aber so weit sind die Kinder noch nicht und da muss man sich in ihre Lage versetzen.“

Sie habe durch die Corona-Krise aber auch etwas lernen können: Wie schwer die Arbeit mit Kindern sein kann. „Ich werde ja kaum mit meinem fertig, da muss man sich mal vorstellen, dass man die Aufgabe rund zwanzig Mal machen muss.“