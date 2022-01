Umfrage : Sind gute Vorsätze ein Muss oder überflüssig?

Bitburg/Trier/Wittlich Ein neues Jahr führt Menschen dazu, Pläne zu schmieden, Dinge zu ändern und gute Vorsätze zu haben. Oft genug ist die Haltbarkeit der Vorsätze sehr kurz. Wir haben mal in der Region gefragt, wie es die Menschen hier damit halten und was sie sich im neuen Jahr wünschen.

Erick Weber, Minderlittgen: Ich lasse alles auf mich zukommen und habe keine großen Pläne und daher auch keine Vorsätze. Ich weiß ja gar nicht, was noch kommt bei dem Hin und Her in dieser Zeit.