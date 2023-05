Demografischer Wandel Wie sieht es in der Eifel mit der Pflege aus?

Der demografische Wandel, also die Veränderung der Altersstrukturen in unserer Gesellschaft, war besonders zur Jahrtausendwende noch ein regelrechtes Schreckgespenst. Politik, Pflege und Kommunen standen vor einem Berg an Herausforderungen, dem man sich in Rheinland-Pfalz aber tapfer widmete. Die Zauberformel lautete auch: Pflegestrukturplanung.