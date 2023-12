Diskussion im Bitburger Land Eine, zwei – oder gar keine: Wie viele Duschen braucht ein Feuerwehrhaus?

Eigentlich Formsache, das alles. Das Feuerwehrgerätehaus in Oberstedem wird erweitert. Dazu muss es in den Hauptausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land, in der Architektin Katja Niederprüm am Mittwoch ihre Entwürfe vorstellte. In solchen Fällen – die Pläne sind ja oftmals mit den Wehren vor Ort besprochen – gibt es meist wenig Diskussionen. Das ist an manchen Stellen auch notwendig. Zum Beispiel, wenn Platzmangel herrscht, wie in Oberstedem. VG-Bürgermeisterin Janine Fischer sagte, man habe sich das Gebäude angesehen. „Da passt überhaupt nichts mehr“, lautete das Fazit. Das belegten auch Fotos der Architektin. Klingt, als gebe es wenig Diskussionsbedarf.