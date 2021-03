Corona-Pandemie : Nachrücker in die erste Impfklasse in der Eifel

Nachrücker in die erste Impfklasse in der Eifel

Eifel Jeden Tag feiern Menschen in den beiden Eifelkreisen Geburtstag. Wer 80 wird, hat Glück, und darf sich impfen lassen. Eine Rechenaufgabe.

Wer 80 oder älter ist, gehört zur Risikogruppe. Also zu der Kategorie von Menschen, die laut Impfverordnung zuerst gegen das Corona-Virus geimpft werden sollen. In den beiden Eifelkreisen haben noch nicht alle Menschen dieser Altersklasse ihre Spritze erhalten. Bis mindestens Ostern müssen sich nach Auskunft des Mainzer Gesundheitsministeriums einige Senioren noch gedulden, bis sie die erste von zwei Injektionen erhalten.

Teilt man nun die Gesamtzahl durch die Anzahl der Tage eines Jahres, also 365, kommt man für Trier rechnerisch auf 2,34 Menschen, die pro Tag ihren 80. Geburtstag feiern (853 geteilt durch 365 Tage). In der Vulkaneifel liegt dieser statistische Wert bei 1,78 (650 Menschen geteilt durch 365 Tage). Ergibt knapp vier Menschen pro Tag, beziehungsweise 120 pro Monat, die in den beiden Eifelkreisen in die höchste Impfkategorie „hinein altern“.