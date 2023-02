Fachärztemangel in der Eifel : Teilweise einer für 50.000: So viele Einwohner kommen auf einen Arzt

Ein Arzt trägt ein Stethoskop um den Hals. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse Bitburg-Prüm Der Eifelkreis steht in Sachen Fachärzte deutlich schlechter da als der Rest der Region und Deutschlands. Die, die da sind, werden immer älter. Ein Blick auf erschreckende Zahlen.

Irgendwann erwischt es uns. Verletzt, krank oder nur Verdacht: Es gibt Momente, in denen der Hausarzt an einen Experten, einen Facharzt, verweist. Kurzer persönlicher Einwurf: Auch ich hatte das. Verletzung am Fuß, ab zum Orthopäden, sagte der Hausarzt. Ging dann relativ schnell, weil Notfall. Als es dann aber „nur“ an die Kontrollen ging, dauerte es schnell mal zwei, drei Monate, bis ich einen Termin bekam. Woran das liegt, liegt auf der Hand: Zu wenige Fachärzte für zu wenige Patienten.

Ich hatte sogar Glück: „Mein“ Orthopäde sitzt in Trier. Blickt man auf Zahlen des Statistischen Landesamtes, kommen auf einen in Trier ansässigen Orthopäden 11.067 Bürger. Im Eifelkreis sind es dreimal so viele, 33.352 Menschen „teilen“ sich einen solchen Mediziner – was sogar knapp unter dem Schnitt aller Landkreise in Deutschland (33.273) liegt. Hätte also sein können, dass ich im Eifelkreis dreimal so lange hätte warten müssen. Auch bei anderen Fachärzten sieht es nicht besser aus, wenn man sich den Eifelkreis anschaut.

Die gleichen Zahlen wie bei Orthopäden weisen im Eifelkreis auch Urologen auf. Auch hier kommen auf einen niedergelassenen Mediziner 33.352 Bürger des Landkreises – wieder fast dreimal so viele wie in Trier (12.297). Kein Problem, dass der Eifelkreis exklusiv hat, auch in den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg herrscht Urologenmangel (37.633 Einwohner je Arzt). In der Vulkaneifel sieht es etwas besser aus, dort kommen „nur“ 20.164 Patienten auf einen Mediziner. Rechnet man dabei mit ein, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist (im Eifelkreis 50,5 Prozent) und damit eher seltener zum Urologen geht, senkt das die Zahl zwar, sie bleibt aber dennoch verheerend.

„Fachärzte braucht man ja selten“ – wirklich?

Es ist auch keinesfalls so, als bräuchte man fast nie einen Facharzt. Klar, bei einzelnen Berufsfeldern könnte man so argumentieren – wie oft braucht man (wenn es gut läuft) Anästhesiologie? Aber: Manche dieser Fachärzte werden von verschiedenen Gruppen der Gesellschaft regelmäßig für Kontrolluntersuchungen besucht. Beispiel: Frauenärzte. Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes gibt es im Eifelkreis neun freipraktizierende Ärzte im Bereich Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Heißt: 11.117 Einwohner der Kreises teilen sich einen Mediziner. Hier gilt bezogen auf das Geschlecht und die Zahl natürlich das gleiche wie bei den Urologen und Männern.

Das Argument der regelmäßigen Besuche beim Facharzt gilt auch für andere Fachrichtungen. Augenheilkunde zum Beispiel. Da kommen im Eifelkreis 20.011 Einwohner auf einen Mediziner. Nächstes Exempel: Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde – sogar 50.028. Haut- und Geschlechtskrankheiten – 25.014. Betroffen sind auch unsere Jüngsten, in der Eifel liegt die Zahl der Einwohner pro Kinder- und Jugendärzte bei 16.676. Alles Mediziner, die bei vielen Patienten auch medizinische Kontrollen durchführen. Und alles medizinische Felder, in denen der Eifelkreis schlechter besetzt ist, als der Rest von Deutschland.

Grafik Niedergelassene Ärzte Eifelkreis Foto: TV/Christian Thome

Nicht nur wenige, sondern alt?

Dass auch Allgemeinmediziner Mangelware sind, wird immer wieder deutlich – in der Eifel nicht zuletzt durch die Thematik rund um die Medicus eG, die um ihre Schließung Bangen mussten, dann aber doch gerettet wurden (der TV berichtete). Ein Problem, das sich verschlimmern wird. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) für den Eifelkreis herausgearbeitet hat, wird es in den kommenden Jahren zu einer „Abgangswelle“ kommen. Das liegt an der Altersstruktur der vorhandenen Ärzte. Nach Angaben der KV ist es in den vergangenen 17 Jahren zu einer „deutlichen Alterung der Ärzteschaft“ gekommen.

Landesweit sei die Zahl der Ärzte und Psychotherapeuten, die älter als 60 Jahre sind, deutlich gestiegen – sie betrage nun 35 Prozent. Im Jahr 2005 waren es noch 13 Prozent. Hauptursache hierfür ist die Ungleichverteilung der Altersklassen: „Durch angekündigte Zulassungssperren kam es Anfang der Neunzigerjahre zu einem kurzfristigen Niederlassungsboom bei den damals über 40-Jährigen. Diese Ärzte werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen“, erklärt die KV.

... und wenn der Bedarf steigt?

Wäre ja alles nur halb so dramatisch, wenn Menschen seltener zum Arzt müssten. Problem: Bei manchen Fachärzten ist das Gegenteil der Fall. So zum Beispiel bei psychiatrischen Leiden. Im Eifelkreis kommen auf einen Psychiater (dabei sind Neurologie und Nervenheilkunde mit einbezogen) 33.352 Menschen. Das sind siebenmal so viele Menschen wie in Trier (4812) und deutlich mehr als in allen anderen Landkreisen der Region so wie dem Rest von Deutschland.

Dem gegenüber stehen Zahlen aus einem Papier des Robert-Koch-Insitutes (RKI). Demnach hat die Zahl der depressiven Erkrankungen in Deutschland – auch während der Pandemie – sprunghaft zugenommen. Waren es im Sommer 2020 noch neun Prozent, stieg die Zahl bis Ende 2021 auf zwölf Prozent. Das Bundesgesundheitsministerium spricht sogar davon, dass schätzungsweise 16 bis 20 Prozent der Menschen in ihrem Leben mindestens einmal an einer Depression oder einer chronisch depressiven Verstimmung erkranken. Tendenz steigend.