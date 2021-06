Jugendarbeit : Wieder Angebote im Haus der Jugend

Bitburg (red) Auch das Haus der Jugend Bitburg nimmt ab kommender Woche die Arbeit wieder teilweise auf und bietet einzelne Angebote für verschiedene Altersstufen. Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und dem Hygienekonzept für Jugendarbeit im Land sind diese Angebote ab sofort und unter Einhaltung der Regeln wieder möglich.

So starten ab kommender Woche wieder Angebote für Kinder im Grundschulalter, für Teenies zwischen zehn und 14 Jahren, und auch das Kooperationsprojekt „Youngstartreff“ mit der Pfarreiengemeinschaft Bitburg findet wieder mittwochs statt. Zudem bietet das HdJ im Juni und Juli zwei Inlinekurse an. Die Angebote finden getrennt voneinander und in Kleingruppen statt und können nur nach Anmeldung besucht werden.