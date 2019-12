Kommunen : Neuer Gemeindechef für Wawern

Wawern ... und auch er ein Zugereister: Axel Goldmann zieht dafür sogar aus Köln in die Eifel.

Vielleicht kann man ja fast schon von einem – erfreulichen – Trend sprechen: In einigen Dörfern der Eifel übernehmen Bürgermeister die Amtsgeschäfte, die nicht von dort stammen. So war es, zum Beispiel, zweimal bereits, in Wallersheim, wo dieses Jahr auf Josef Hoffmann (kam aus Jüchen bei Mönchengladbach) kürzlich Werner Feld (Leverkusen) folgte. Oder Niederlauch: Alexander Lindemann stammt aus dem nordrhein-westfälischen Bruchweiler.