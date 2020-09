Jetzt doch 9 statt 12 Millionen : Wird Renovierung der ehemaligen Wandalbertschule in Prüm doch günstiger?

Wird Renovierung der ehemaligen Wandalbertschule in Prüm doch günstiger?

Seit Sommer laufen die Bauarbeiten in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Die Sanierung der ehemaligen Wandalbertschule in Prüm hat begonnen. Und sie wird offenbar billiger als gedacht.

Das Dach der Schule ist marode, die Sanitäranlagen heruntergekommen, und in den Mauern schlummern Schadstoffe — um nur einige der vielen Gewerke aufzuzählen, die die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm inzwischen ausgeschrieben hat. Hinzu kommen: Brandschutz, Dämmung, Amokprävention und, und und ...

Bis Frühjahr 2022, so der Plan der Verwaltung, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Aktuell liegen die Firmen gut in der Zeit. Anfang 2021 soll nach Berechnungen des Landratsamtes der erste Bauabschnitt, also das Erdgeschoss, fertig werden.