Wanderung : Kräuterwanderung in Irrhausen

Irrhausen (red) Der Landfrauenverband Arzfeld und die Tourist-Information Arzfeld landen für Mittwoch, 29. Mai, um 14 Uhr zur Wild- und Sommerkräuterwanderung in Irrhausen ein. Treffpunkt ist an der Schutzhütte an der B410 in Irrhausen.

