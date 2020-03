NATUR : Wildblumen statt Behördengrün

BITBUhentRG Der Werkausschuss Bitburger Land hat sich für eine möglichst naturnahe Gestaltung von Grünflächen im VG-Eigentum ausgesprochen.

(uhe) Müssen öffentliche Grünflächen aussehen wie ein englischer Rasen oder zumindest wie ein gut gepflegter Bolzplatz? Nach Auffassung der Grünen-Fraktion in der VG Bitburger Land müssen sie das nicht. Und was den Werkausschuss der Verbandsgemeinde betrifft, so schließen sich die Mitglieder der übrigen Fraktionen dieser Meinung an. Einstimmig nämlich hat sich der Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, die öffentlichen Grünflächen der VG-Werke extensiver zu bewirtschaften als dies bislang der Fall ist. In Frage kommen dafür beispielsweise die Grundstücke von Grundschulen, Kläranlagen oder aber Einrichtungen der Wasserversorgung.