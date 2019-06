Natur : Wilde Wiese am Stadteingang

Bunte Blumen am Kreisel. Foto: TV/Nora John

Bitburg (noj) So schön bunt kann es aussehen, wenn man eine Wiese einfach wachsen lässt. Am Kreisel B 50/Bitburger Straße/Mötscher Straße können sich die Autofahrer an der etwas wilden Blütenpracht erfreuen.

