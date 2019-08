Soziales : Mister Ehrenamt aus der Eifel

BICKENDORF/BAD HÖNNINGEN Wilfried Kootz aus Bickendorf engagiert sich seit Jahrzehnten in vielen Bereichen. Am Sonntag wird er mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.

„Mein Vater war mein Vorbild. Schon früh habe ich mitbekommen, was es heißt, anderen Menschen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen“, erinnert sich Wilfried Kootz im Gespräch mit dem TV. Deshalb machte er sich schon als Jugendlicher auf den Weg ins Ehrenamt. Die ersten Schritte ging der damals 16-Jährige in der Feuerwehr Bickendorf. Dort war er in jetzt 41 Jahren in vielen Funktionen tätig. „Nach mehr als 30 Jahren als Wehrführer habe ich diesen Posten in diesem Jahr an einen Nachfolger übergeben“, sagt Kootz bescheiden, der auch die örtliche Jugendfeuerwehr gegründet und viele Jahre im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes aktiv war.

30 Jahre engagierte sich Kootz auch in der Kommunalpolitik. Er war Mitglied im damaligen VG-Rat Bitburg-Land, im Schulträgerausschuss, im Ortsgemeinderat Bickendorf, wo er auch als Beigeordneter tätig war. „Auch das hat mir Freude gemacht, und gemeinsam mit anderen konnten wir viel bewegen“, so Kootz. Ob denn sein Rückzug auf örtlicher Ebene das Ende seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bedeute, verneint er entschieden. „Auch wenn ich hier in die zweite Reihe zurücktrete, selbstverständlich bleibe ich in meiner Heimatgemeinde aktiv. Die jüngeren Leute wachsen in die Verantwortung hinein und das ist gut so. Das gibt mir aber auch die Möglichkeit, mich künftig mehr auf meine Arbeit bei Special Olympics zu konzentrieren“, sagt Wilfried Kootz. Dort ist er seit 2013 Vizepräsident im Vorstand von Special Olympics Rheinland-Pfalz und zuständig für die Medienarbeit. Und das liegt ihm ja, ist er doch hauptberuflich als Teamleiter beim TW-Verlag in Prüm beschäftigt. Sein Engagement bei Special Olympics, der Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung, liegt Wilfried Kootz besonders am Herzen. Aktuell bereitet er das inklusive Sportfest der Sommerspiele 2019 in Mülheim-Kärlich vor.