Auszeichnung : Zwei Verdienstmedaillen des Landes gehen in die Eifel an Wilhelm Ahlert und Heinrich Weides

Zwei Verdienstmedaillen des Landes gehen in die Eifel an Wilhelm Ahlert und Heinrich Weides

Trier/Badem/Neuerburg Wilhelm Ahlert aus Neuerburg und Heinrich Weides aus Badem sind für ihre langjährigen sozialen Verdienste geehrt worden.

Wilhelm Ahlert aus Neuerburg hat sich insbesondere im sozialen sowie kommunalpolitischen Bereich bleibende Verdienste erworben. Bereits langjährig im Sozialverband VdK an seinem alten Wohnort in Nordrhein-Westfalen, aktiv, engagierte sich der Geehrte auch nach seinem Umzug nach Rheinland-Pfalz weiterhin im VdK. So übernahm er 2012 die Leitung des VdK Ortsverbandes Neuerburg und wurde im Jahr 2013 zum Vorsitzenden des VdK-Kreisverbandes Bitburg-Prüm gewählt. 2015 wurde er in den VdK-Landesverbandsausschuss und 2018 in den Landesverbandsvorstand Rheinland-Pfalz gewählt.

2010 wurde er zum Vorsitzenden des Fördervereins Marienhaus Klinik St. Josef gewählt und hatte diese Funktion bis zur Schließung des Krankenhauses im Jahr 2017 inne. Zielstrebig verfolgte er die Umwandlung beziehungsweise die Neugründung des Fördervereins zur Medizinischen Versorgung in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Südeifel und ist dort seit 2018 als Beisitzer aktiv. Kommunalpolitisch engagiert sich der 79-Jährige seit drei Wahlperioden im Stadtrat Neuerburg und ist seit 2014 Beigeordneter sowie seit 2018 als erster Beigeordneter in der städtischen Verwaltung Neuerburg eingebunden.

Zusätzlich ist der 67-Jährige seit 1979 als First Responder in Badem und Umgebung ein verlässlicher Partner im Notfall. So kommt er auf über 100 Einsätze pro Jahr und überbrückt so die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder des Rettungsdienstes. Gerade im ländlichen Raum ist diese Art der schnellen Ersthilfe für die Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig. Abgerundet wird sein Engagement für das DRK mit seinen Tätigkeiten im Schulsanitätsdienst in der St. Matthias Schule in Bitburg. Auch hier war er mehrere Jahre aktiv und verlässlich tätig.